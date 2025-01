Kirchenglocken: Kann das Läuten krank machen?

Vergleich in weiter Ferne

Die Fronten sind also ziemlich verhärtet, ein Vergleich offenbar in weiter Ferne. Denn der Vorschlag der Beklagten, das Läuten am Samstag einzustellen, war dem Kläger zu wenig, „auch wenn es ein großer Schritt in die richtige Richtung ist“, so die Anwältin Fiona List-Faymann.