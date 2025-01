Traditionell und turbulent in die OÖ-Ballsaison

Die Ballsaison ist in vollem Gange, so auch in Oberösterreich. Am Wochenende finden zum Beispiel der Trachtenball in Steinbach am Attersee und der Rieder Stadtball statt. Im Freien kann beim Bass Mountain am Kasberg gefeiert werden. Für die Jungen gibt es unter anderem das Tanztheater „Herkules“ oder das Stück „Die dumme Augustine“. Ein wahres Spektakel für Klein und Groß ist die Woche der Ballone in Gosau!