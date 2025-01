Dodo Roscic: „Wünsche mir weitere 30 Jahre FM4“

Ö3 spielt die Musik, die die Masse hören möchte. Radio Wien etwa setzt auf alten Austropop und allgemeine Klassiker. Welches Profil hat in so einer Ausrichtung FM4? Und ist es mehr Vorteil oder Nachteil, dass man inhaltlich bewusst auf Alternatives und Qualität aus ist?

Ich glaube, dass es ein Vorteil ist, weil die Marke anders gedacht und gebaut wird als die von Ihnen genannten Mitbewerber. Die 40 Prozent Quote österreichische Musik haben wir uns postpandemisch als Leitfaden aufgeschrieben. Die heimische Musik ist so super, man muss ihr nur eine Bühne bieten. Wir spielen sie nicht wegen einer Quote, sondern weil sie schlichtweg gut ist. In dieser 40-Prozent-Quote sind auch alle Genres vereint und damit stehen wir schon mal ganz woanders als die anderen Sender. Wir gehen musikjournalistisch und in der Kompetenz viel mehr in die Tiefe. Wir sind eine andere Marke und das ist auch gut so.