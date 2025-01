Schüsse in Linz ++ Teurer Glaube an „Schamanin“

In Linz-Neue Heimat wurde am Dienstag ein Mann auf offener Straße mit einer Faustfeuerwaffe angeschossen. Und: Eine 56-jährige Wienerin wurde Opfer einer dreisten Betrugsmasche und um ihr Vermögen gebracht. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 14. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.