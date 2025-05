Psycho-Täter filmt Tat ++ Liverpool-Tragödie

Der mutmaßliche Täter, der in Wien einen Mann aus purer Mordlust totprügelte und die Tat filmte, hatte laut Ermittlern ein weiteres Video auf seinem Handy – selbst erfahrene Ermittler zeigen sich schockiert. Und am Rande der Meisterfeier des FC Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 27. Mai, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.