„Barrierefreie Safaris“ zeigen Stolperfallen auf

Gemeindewohnungen im Fokus

Aufgrund der hohen Akzeptanz sollen die „Safaris“ weitergeführt werden. In den Mittelpunkt rückt in nächster Zeit vor allem das barrierefreie Wohnen für die ältere Generation. „Wir möchten daher auch über unsere Gemeindewohnungen sprechen und schauen, wie wir hier Verbesserungen erreichen können. Die Erfahrungen vom Hauptplatz werden uns dabei helfen“, kündigt Haberhauer an. Eingeladen sollen dazu auch die örtlichen Wohnbauträger. „Wir können hier nur gemeinsam gewinnen“, ist Vizebürgermeister Markus Brandstetter überzeugt.