ÖHB-Coach Pajovic: „Wir wollen in die Hauptrunde“

Tagesablauf am Matchtag

Da das Spiel erst um 20:30 Uhr startet, wollten wir wissen wie der Plan am Matchtag aussieht. Das Team darf heute länger schlafen, mittags wird in der Zatika-Arena (wo in Porec die drei Vorrunden-Spiele stattfinden) aktiviert. Am Nachmittag erfolgt nach dem Mittagessen die Videoanalyse, Siesta für Mannschaft und Trainerstab. Am Abend geht es dann in die Halle und es gibt nur eine Devise: Spiel auf Sieg!