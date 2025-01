Drogenlenker hatte noch nie einen Führerschein

Am Montag um 20.40 Uhr hielten Polizisten in Nöstlbach, Gemeinde St. Marien, auf der Nettingsdorfer-Landesstraße einen PKW-Lenker aufgrund dessen auffälligen Fahrweise an. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnte der vorerst unbekannte Lenker keinen Führerschein vorzeigen. Da er bei der Überprüfung seiner Identität mehrfach falsche Angaben machte, wurde ihm die Festnahme angedroht.