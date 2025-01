Heiße Schwünge für die alte Liebe in Bad Gastein

Gute Erinnerungen

Auf jener Piste, die Auner vor drei Jahren den ersten Weltcup-Sieg beschert hat, und auf der er sich im Vorjahr erst im Finale geschlagen geben musste. Das nötige Selbstvertrauen auf einen neuerlichen Erfolgslauf bringt er mit: Zuletzt erzielte er in den Weltcup-Slaloms zweimal in Folge Quali-Bestzeit, schnappte sich in Davos kurz vor Weihnachten auch seinen insgesamt dritten Sieg in einem Einzelrennen. Zuletzt im Parallel-Riesentorlauf in Scoul (Schweiz) gab es Rang sechs.