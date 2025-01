Russlands Einnahmen stiegen 2024 um mehr als 26%

Handel mit China auf Rekordniveau

Ein wichtiger Abnehmer von russischem Öl- und Gas ist China. Trotz verschärfter US-Sanktionen gegen Banken, die mit dem Kriegsland Russland Geschäfte machen, erreichte der Handel zwischen China und Russland im Vorjahr ein Rekordniveau. Die Ein- und Ausfuhren summierten sich auf 1,74 Billionen Yuan (in etwa 230 Mrd. Euro), wie aus den am Montag in Peking veröffentlichten Zolldaten hervorgeht. Demnach wuchs der Handel um 2,9 Prozent im Vergleich zu 2023. Allerdings war das Wachstum 2023 mit 32,7 Prozent noch weit stärker ausgefallen.