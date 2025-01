„Kopf“ des Bürgermeisters landete auf dem Friedhof

Von seiner hässlichen Seite zeigte sich der Wahlkampf Ende der Vorwoche in Herzogenburg im Bezirk St. Pölten. Ins Visier unbekannter Vandalen geraten ist dabei SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner (38), der 2020 die absolute Mehrheit zurückgewinnen konnte. In der Nacht wurde in der Katastralgemeinde St. Andrä der private Pkw des 38-Jährigen mit schwarzer Farbe überschüttet. Wenig später wurde das Konterfei des Politikers auf dem Friedhof gefunden. Der „Bürgermeister-Kopf“ war zuvor von einem in der Nähe aufgestellten Wahlplakat herausgeschnitten worden.