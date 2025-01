Senior (81) brutal verprügelt: 37-Jähriger in Haft

Zur Brutalo-Attacke war es am vergangenen Samstag gegen 10 Uhr gekommen. Am Gehsteig in der Andreas-Hofer-Straße mitten in Innsbruck soll der 37-jährige Einheimische wie wild auf den 81-Jährigen eingeschlagen haben. Die Polizei sprach von „gezielten Faustschlägen ins Gesicht“ und „Fußtritten in den Hüftbereich“.