Das erwartet Ex-Torjäger Tadic in der neuen Rolle

Seine Profi-Schuhe hat Ex-Torjäger Dario Tadic übrigens an den Nagel gehängt. Und trotzdem wird der 203-fache Bundesligaspieler weiter Fußball spielen – und zwar bei Pinkafeld in der burgenländischen Landesliga. „Das ist gut mit dem Job in Hartberg vereinbar. Ich soll das Team dort führen und für die nötigen Tore sorgen.“ Dass Tadic das kann, hat er ja in der Vergangenheit mehrfach gezeigt...