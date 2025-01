Porec calling! ÖHB-Team bereit für die WM-Vorrunde

Das ÖHB-Team steht in den Startlöchern und brennt auf den WM-Vorrunden-Auftakt gegen Kuwait. In „Handball – Das Magazin“ in Ljubljana sprechen Kapitän Seppo Frimmel sowie Torwart Consti Möstl über die Vorbereitung und Ambitionen beim Turnier. Auch ohne den verletzten Mykola Bilyk fährt man voller Selbstvertrauen nach Porec.