„Rapid ist groß – aber der Appetit wächst!“

Ich bin hungrig, freue mich auf Fußball, die Atmosphäre in Hütteldorf. Im Herbst waren die vielen Spiele für den Kopf schwierig, aber meine Batterie ist voll, ich bin fit.“ Der Medizincheck, mit dem Rapid am Wochenende als letzter Bundesligist in die Vorbereitung startet(e), war für Nenad Cvetkovic nur ein Formalakt. Trotz Planungsfehler im Urlaub: „Ich dachte, die Pause sei kürzer“, lacht der Serbe. „Daher habe ich nichts Besonderes gebucht.“ Nichts mit Sonne, Strand und Meer – Cvetkovic relaxte „nur“ in der Heimat.