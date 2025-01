Methusalem und Politbaby kämpfen um Stimmen

Frischer Wind für Gemeindepolitik

Und am anderen Ende der Altersskala steht der „türkise Jüngling“ Dominik Haselsteiner aus St. Georgen am Ybbsfeld im Herzen des Mostviertels. Das „Politbaby“ feiert ausgerechnet am Tag vor der Wahl seinen 18. Geburtstag und tritt mit jugendlichem Elan an, um frischen Wind in die Gemeindepolitik zu bringen. „Ich hoffe natürlich an diesem Wochenende gleich zweimal feiern zu können“, schmunzelt der sympathische Jüngstkandidat.