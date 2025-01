2010 verdiente Schnaderbeck 200 Euro, Alaba 20.000

„Als ich an diesem Tag als 19-Jährige an die Säbener Straße gekommen bin, habe ich viele Emotionen verspürt. Aufregung, Nervosität, Stolz und Glück! ‘Ich werde meinen ersten Vertrag beim FC Bayern unterschreiben – wooow!‘ Mir ist nicht einmal der Gedanke gekommen, dass David Alaba im gleichen Sommer als 18-Jähriger auch seinen ersten Profivertrag bei Bayern unterschrieben hat, allerdings für 20.000 Euro pro Monat plus Boni“, schrieb die 34-Jährige zu einem Foto ihres Vertrages.