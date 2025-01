In bekanntem Weinort steht FPÖ gar nicht zur Wahl

Er sieht in der Entscheidung der Wahlbehörde nichts Rechtswidriges. „Wir haben das auch alles rechtlich prüfen lassen und machen das ja nicht aus Jux und Tollerei“, schimpft Köck. „Das hat mit der ÖVP überhaupt nichts zu tun“. In der Gemeinderatsordnung stehe alles ganz genau drinnen, wer wie was einreichen muss. Und: „Jede Bürgerliste bringt das zusammen, nur die FPÖ nicht?“