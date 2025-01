„Franziskus“: Jetzt fehlt nur noch eine Giraffe!

Es fällt schwer, hier nicht in hemmungsloses Schwärmen zu verfallen – denn so etwas Herziges sieht man selten! Die Zwergseidenäffchen, diese kleine Herzensbrecher, flitzen im sprichwörtlichen „Affentempo“ durch ihr Gehege, balgen sich auf dem vergleichsweise riesigen Kopf des Leguans, der gänzlich unbeeindruckt mit keiner Wimper zuckt. Sie nehmen den Besucher, der in der gemütlichen Kaffeestube sitzt, neugierig unter die Lupe – und ein Baby, so klein wie eine Maus, lässt sich auf Mamas Rücken durch die Äste tragen. Aber auch darüberhinaus schlägt das Herz des Tierfreundes hier in Franziskus Erlebnisbauernhof im oststeirischen Unterlamm ein ganzes Stück höher – schon allein, weil das so ein schöner Platz ist, mit guter Energie, friedlicher Stimmung.