Darum verlängert Handball-Ass Tilen Kosi in Bruck

„Ich fühle mich in Bruck richtig wohl und bin körperlich gut drauf. Seit meiner Ankunft letzte Saison habe ich nur ein Spiel verpasst“, sagt Kosi selbst. „Deshalb habe ich auch um weitere zwei Jahre verlängert. Es ist nicht weit in meine Heimatstadt Ptuj und sportlich läuft es bei den Füchsen einfach super.“ Sein Ziel fürs Frühjahr? „Im April und Mai wollen wir in Topform sein. Ich will zumindest das Halbfinale erreichen. Aber eigentlich ist das Finale mein Ziel. Warum sollten wir nicht den Meistertitel anvisieren?“, grinst der 26-Jährige, der gerade in den finalen Zügen seines Mechatronik-Studiums ist.