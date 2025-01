Kälte-Schock am Morgen! Uns erwarten minus 15 Grad

Österreich befindet sich am Sonntag dann am Rande eines Hochdruckgebietes, damit verläuft der Tag überwiegend trocken und in einigen Landesteilen sehr sonnig. Lediglich alpennordseitig sorgen tiefere Restwolken der Nacht für gedämpften Sonnenschein. In der Früh erwarten uns in schneebedeckten Alpentälern sogar unter minus 15 Grad! Die Tageshöchsttemperaturen umspannen zwischen minus vier und bis plus drei Grad.