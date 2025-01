Burschen fuhren mit Golfcart in Menschengruppe

Die Idee war hanebüchen: Am Rande einer Party in einer Open-Air-Location im Tiroler Oberland entschieden sich die Burschen spätabends dazu, ein Mitarbeiter-Golfcart offenbar als Jux in Betrieb zu nehmen. „Ich bin zuvor noch nie mit einem solchen Cart gefahren“, räumte der Fahrer – ein syrischer Staatsbürger – dazu ein.