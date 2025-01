Das war das Schicksalsjahr der drei Diktatoren

Lenin wollte verhindern, dass Stalin absolute Macht erhielt

Lenin hatte kein gutes Gefühl, was Stalin betraf. In zwei Briefen, die als „Lenins Testament“ bezeichnet werden, formulierte er sein Unbehagen: Stalin habe „dadurch, dass er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert“. Ob er damit verantwortungsvoll umgehen würde, bezweifelte Lenin, denn: „Stalin ist zu grob, und dieser Fehler, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden.“