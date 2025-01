Model Leni Klum stahl Mama Heidi die Show

Leni glänzte in Blüten-Robe

Und die stahl ihrer Mama in Sachen Style doch glatt die Show. Denn während sich die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin für ein schwarzes Dress mit Spitze und Mascherln, das einen Hauch von Gothic-Style versprühte, entschieden hatte, strahlte ihre Tochter in einem traumhaften Kleid in Cremeweiß.