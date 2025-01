Land investiert 190 Millionen Euro in Bauprojekte

Im Straßenbau wird neben dem Stadttunnel Feldkirch (29 Millionen Euro) vor allem in die Sanierung mehrerer Brücken investiert. 81 Prozent der Investitionssumme sollen laut Schätzungen in Vorarlberg bleiben, nur drei Prozent gehen ins Ausland. „Eine zukunftsfähige Infrastruktur zur Verkehrsentlastung sowie in den Bereichen Gesundheit und Bildung ist das Fundament für einen starken Standort. Zugleich leisten wir einen Beitrag, um die Konjunktur anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu erhalten“, so Landeshauptmann Wallner.