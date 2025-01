Auftakt zur Abschiedstournee für Hartberger

An Angeboten wird es Manuel, der im Jänner 2023 von Lafnitz gekommen ist und in 65 Bundesliga-Partien seinen Marktwert auf eine Million Euro gesteigert hat, sicher nicht mangeln – Sturm und Rapid hatten ja schon zuvor Interesse am Steirer, der seine Karriere bei Rollsdorf und St. Ruprecht begonnen hatte. Auch wenn mit Rapid-Leihgabe Furkan Demir eine Alternative vorhanden ist, wird Pfeifer im Frühjahr aber weiterhin eingesetzt.