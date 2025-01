Regen und Kälte macht´s nochmal gefährlich

Die dichten Wolken haben einen großen Vorteil: Es kühlt nicht so arg aus, doch die Temperaturen gehen auch im Tal Richtung Gefrierpunkt. Schnee und Regen, das bringt eine Front und vor allem am Morgen ist am ersten Tag nach den Ferien mit Blitzeis zu rechnen. Erst am Nachmittag wird´s abseits der Berge trocken und sogar die Sonne kann sich da und dort durchkämpfen.