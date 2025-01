Sturm der Begeisterung fegte durch Bischofshofen

So macht Fan-Sein Spaß! Ein perfekt organisiertes Dreikönigsskispringen in Bischofshofen. Aus Salzburger Sicht mit einem durchwachsenen Ergebnis: Lokalmatador Jan Hörl wurde hinter Daniel Tschofenig Zweiter, Stefan Kraft Dritter. Die Tournee gipfelte dennoch in einem Event der Extraklasse.