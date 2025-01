Wie geht es weiter nach dem Koalitionsdebakel?

Was sich in den letzten Tagen abspielte, hätte niemand erahnen können. Wie haben Sie den Zerfall der Koalition wahrgenommen? Welche Alternativen stehen uns jetzt bevor? War der Rücktritt Nehammers gerechtfertigt? Was muss als Nächstes passieren, um Österreich aus diesem Debakel zu holen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren!