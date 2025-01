So bekommen Christbäume ein „zweites Leben“

Die Süßigkeiten sind langsam alle abgeräumt, die Geschenke darunter sowieso schon lange verteilt und die Nadeln wandern zusehends von den Ästen auf den Boden: So wie sich die Weihnachtsfeiertage langsam dem Ende zuneigen, verlieren auch Christbäume in steirischen Wohnzimmern ihren feierlichen Glanz, und es wird Zeit für die Entsorgung. Dafür hat sich in vielen Haushalten der Dreikönigstag eingebürgert. Wer es mit der Tradition noch genauer hält, lässt die Tanne bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen, wo nach christlichem Glauben die Weihnachtszeit endet.