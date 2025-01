Toter und Verletzte bei Polizeirazzia in Rotterdam

Schüsse auf offener Straße

Wie berichtet, hatte die Polizei in Rotterdam erst am Donnerstagabend einen 24-Jährigen festgenommen, der für drei tödliche Schussattacken verantwortlich sein soll. Innerhalb von zwei Wochen waren drei Männer ohne erkennbaren Zusammenhang auf der Straße erschossen worden. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten am Wochenende weiter an. Als wahrscheinlich gilt derzeit eine wahllose Mordserie ohne Zusammenhang zum kriminellen Milieu.