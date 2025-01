Vom schüchternen Teenie zum royalen Hingucker!

Abenteuer in Afrika

Christian hat nicht nur optisch zugelegt, sondern auch an Reife gewonnen. Die letzten Monate verbrachte er weit weg von Europa, in Ostafrika. Dort arbeitete er auf einem Bauernhof, half beim Bau neuer Häuser für die Angestellten und engagierte sich für den Naturschutz. „Das war eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde“, erzählte er begeistert. Nebenbei blieb auch Zeit für lockere Fußballspiele mit Einheimischen.