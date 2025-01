Unfallserie auf heimischen Skipisten

Die Wintersaison in Niederösterreich ist in vollem Gange. Aber nicht nur Skihaserl und Pistenflitzer sind auf den Hängen im weiten Land unterwegs – auch die Einsatzkräfte sind derzeit Stammgäste in den Skigebieten. Sie wissen: „Die richtige Schutzausrüstung, kann Hobbysportler im Ernstfall vor schlimmen Verletzungen bewahren.“

Ohne Helm unterwegs

Ein Hinweis, der für eine 14-Jährige leider zu spät kommt: Das Mädchen aus Somalia war am Donnerstagnachmittag mit dem Schlitten, aber ohne Helm auf dem Semmering unterwegs. Dabei dürfte sie laut Auskunft der Polizei die Einfahrt zur Rodelbahn verpasst haben und auf die Skipiste geraten sein. Nach wenigen Metern auf der „Kogelabfahrt“ prallte die Jugendliche gegen eine Absperrung und wurde dabei schwer verletzt.