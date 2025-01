Kaminbrandalarm in einem Wohnhaus in Tirol

Glück im Unglück: Zu einem Kaminbrand wurde die Feuerwehr am Freitag gegen 8.25 Uhr in einem Wohnhaus in Hainzeberg gerufen. Diese hat dann das Gebäude mittels Wärmebildkamera untersucht und konnte bald Entwarnung geben. Der Kamin wurde dann noch von oben mittels Drehleiter genauer begutachtet.