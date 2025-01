Blechsalat durch Schnee: Rettung steckt mittendrin

Lenkerin wollte vorbeifahren

Eine weitere nachkommende Pkw-Lenkerin im Alter von 48-Jahren aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte ihr Fahrzeug rechts an den bereits verunfallten Fahrzeugen vorbei. Sie wurde aber noch während der Fahrt von einem weiteren nachkommenden Pkw-Lenker im Alter von 49 Jahren aus Niederösterreich an ihrem Heck touchiert. Durch den Schleudervorgang des ersten Pkw wurde der auf der entgegengesetzten Fahrbahn fahrende Lkw an dessen linken Frontseite gerammt.