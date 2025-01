Das ist die erste reine „Frauenwehr“ im Land

Unser Feuerwehrwesen – und das ist freilich nichts Neues – fußt auf dem Engagement von Freiwilligen. Vor mehr als hundert Jahren waren die Florianis landauf, landab ebenso selbstverständlich eine reine Männertruppe. Umso bemerkenswerter ist die Entdeckung, die Feuerwehrhistoriker Peter Freßl, selbst Aktiver in Rosenau im Ybbstal nun in den Mostviertler Annalen machte: Er stöberte ein gut erhaltenes „Mannschaftsfoto“ auf, auf dem ausschließlich Damen in Uniform zu sehen sind.