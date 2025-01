„Dieser Mannschaft sind keine Grenzen gesetzt!“

Nach einem Top-Herbst samt Platz zwei legt die Austria am Samstag in der Früh auf dem Rasen mit der Vorbereitung los. Kapitän Manfred Fischer ist bestens erholt, urlaubte auf den Malediven sowie in Südtirol und ist mit seinen Veilchen weiter hungrig nach Erfolgen. Vom Titel will der 29-Jährige aber (noch) nichts wissen.