Umfrage zeigt: Sorge vor hohen Kosten weiter groß

Die Befragten zeigen sich auch optimistisch, gibt der IMAS-Meinungsforscher trotzdem Entwarnung: „51 Prozent der Österreicher gehen davon aus, dass in den kommenden zwei Jahren viele Krisenherde deutlich kleiner sind bzw. Österreich wirtschaftlich gesehen wieder in ruhigeren Gewässern unterwegs ist.“ Pessimistische sieben Prozent der Befragten glauben hingegen überhaupt nicht mehr an eine Rückkehr zu früheren wirtschaftlichen Situationen.