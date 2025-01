Spike-Verbot trotz Eis und Schnee für Drift-Stars

Gleiches gilt aber für das „Lichtspektakel“ am Freitag in Königswiesen, für die Marathon-Sonderprüfung von WM-Format am Samstag früh in Unterweißenbach – und dazu rasen die Piloten am Schlusstag in Freistadt – ähnlich wie beim EM-Lauf auf Gran Canaria – sogar durch eine Fabrikhalle.