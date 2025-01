Haus völlig abgebrannt: „Die Solidarität ist groß“

„Wir sind noch vor Ort und halten Brandwache“, sagt Florian Lindschinger, als ihn die „Krone“ am Nachmittag des Neujahrstags erreicht. Der lokale Feuerwehrkommandant war Einsatzleiter in der Silvesternacht, als der höchstgelegene Bergbauernhof in der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) in Flammen aufging.