Bruck: Feuerwehr rückte zu Silvester viermal aus

Es war alles andere als ein ruhiger Rutsch ins neue Jahr für die Feuerwehrkräfte in Bruck an der Mur. Der arbeitsreiche Jahreswechsel begann für sie schon am Vormittag des 31. Dezembers – auch Rotes Kreuz und Polizei rückten aus. In einer Küche war ein Feuer ausgebrochen, allerdings konnte der Bewohner es glücklicherweise selbst bereits beinahe vollständig löschen.