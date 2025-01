Kultbar „Two Monkeys“ will neu durchstarten

Vor zwei Jahren erst hat Tobias Barta die fünfjährige Tourismusschule am Semmering mit Matura abgeschlossen, jetzt ist er schon Betreiber eines der hippsten Nachtlokale in Wiener Neustadt. „Vor fünf Jahren habe ich bereits gesagt, ich möchte mein eigenes Lokal betreiben“, sagt Tobias Barta aus Wartmannstetten. Jetzt hat er sich seinen Traum erfüllt. Seit Dezember betreibt er das coole Nachtlokal in der Ausgehmeile Herrengasse, das bis vor kurzem noch von den beiden Witeschka-Betreibern Dominik und Patrik Zusag geführt wurde.