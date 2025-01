Das Geheimnis des ersten steirischen Kalenders

Die Kalendermacher der frühen Neuzeit konnten mysteriöse Vorzeichen am Himmel und in ihrer Umwelt deuten und so detaillierte Prognosen für die Zukunft ihrer Zeitgenossen erstellen. Die Voraussagen für die kommenden Monate veröffentlichten sie in so genannten Almanachen, die ihnen die Leser förmlich aus den Händen rissen.