Was 2024 liegen blieb – und immer noch wartet…

Dem Bösen entsagen

Wie heißt es bei den Katholiken? „Ich entsage dem Bösen ...“ Ja, wenn das so einfach wäre! Nicht jeder wohnt in mondänen Weltstädten wie New York. Da ist es natürlich verführerisch, sich die Großstadt per Mausklick nach Hause liefern zu lassen. Doch halt! Das Böse hat einen Namen: nicht Orbán, Putin oder Trump, nein, Amazon! Selbst zugegebenermaßen gut gemachte TV-Werbung, in der Pakete mit sanftem Lächeln Vertrauen einflößen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Amazon einfach keine Steuern zahlt. Can you feel it? Amazon-Mitarbeiter und der Einzelhandel sicher.