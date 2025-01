Wirtschaft: Optimismus nach einem schwierigen Jahr

Die Millionenpleiten großer heimischer Betriebe von KTM bis Leiner dominierten zuletzt die Schlagzeilen. Doch Niederösterreich will nichts unversucht lassen, um der Wirtschaft ein Wachstum zu bescheren. Ein wichtiger Faktor dabei sind die Ansiedelungen neuer Unternehmen. Und hier gibt es mit Blick auf Bilanz 2024 zum Glück viel Positives zu berichten: So gelang es der blau-gelben Wirtschaftsagentur Ecoplus, im vergangenen Jahr 75 neue Firmen in die eigenen Gewerbeparks zu locken. Damit wurden in Summe 740 Arbeitsplätze neu geschaffen oder abgesichert.