Politiker will 500 € Strafe für Küssen im Freien

„Ich sehe es nicht gerne, wenn Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, auf den Straßen und insbesondere am Wochenende in unserem historischen Zentrum exzessive Ergüsse austauschen“, so Rechtsanwalt Senatore. Er fordert sogar eine Geldstrafe in der Höhe von 500 Euro für jene, die sich nicht an das Verbot halten, und verlangt eine mutige Entscheidung des Bürgermeisters.