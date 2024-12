Harmonie, Finesse als höchste Tugenden im Weinbau

Wissen von Generation zu Generation vererbt

Die renommierte Winzerfamilie hat Tradition. Bereits anno 1719 wurde das Gut Gesellmann erstmals urkundlich erwähnt. Von Generation zu Generation wird seit damals das reiche Wissen weitergegeben und das Erbe mit Sorgfalt gepflegt. „Galt mein Vater Engelbert in den 1980er-Jahren mit der Auspflanzung internationaler Sorten und deren Ausbau in französischem Barrique als Pionier, so habe ich danach versucht, meine globalen Erfahrungen in die Arbeit einfließen zu lassen“, sagt Albert Gesellmann. Der umsichtige Profi setzt voll auf Nachhaltigkeit.