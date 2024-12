Adventkranz und Mülldeponie lichterloh in Flammen

Trockenes Reisig brannte in Sekunden

Am Sonntagabend brannte es dann auch in Hietzing. Der viel zu trockene Adventkranz einer Frau ging in Sekunden in Flammen auf und setzte auch den Küchentisch in Flammen. Verzweifelt versuchte die Mieterin, das Feuer noch selbst zu löschen und wurde dabei verletzt. 27 Mann der Berufsfeuerwehr rückten in sechs Fahrzeugen aus und löschten den Adventkranz mit einer sogenannten Kübelspritze. Die angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert und das Stiegenhaus druckbelüftet. Die Frau selbst wurde ins Spital gebracht.