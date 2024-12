Wie Schiechl magische „1000er-Marke“ knacken will

900 Einsätze in der höchsten Eishockeyliga und noch lange nicht genug! 99ers-Crack Michael Schiechl ist seit Jahren die Konstanz in Person. Nur fünf Akteure haben historisch gesehen mehr Liga-Spiele am Buckel. Doch der Murtaler hat schon die nächste Bestmarke im Visier: 1000 Liga-Spiele in Österreich. Das schaffte bisher nur Thommy Koch...