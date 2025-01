Ab zu den Korbjägern! Mit der Krone sind Sie dabei

Das Final-Four-Wochenende im Basketball Cup feiert am 18. und 19. Jänner sein „Comeback“. Im Raiffeisen Sportpark in Graz steigt das erste große Saison-Highlight der nationalen Korbjäger. Die besten Teams der Damen- und Herren-Superligen wie auch die Finali im Rollstuhl-Basketball stehen an. Mit der „Krone“ können Sie Karten für das spektakuläre Event gewinnen.